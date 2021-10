DHL Express inaugure son nouveau hub de Paris Charles de Gaulle

Article publié le 5 octobre 2021 par David Dagouret

Ce hub a une surface d'exploitation est de 32 000 m2.

DHL Express France a inauguré, aujourd'hui, sa nouvelle plate-forme située au cœur de la zone cargo de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le transporteur express international a consacré 170 millions d'euros à ce nouveau site, 10 fois plus grand que le précédent. Il s'agit de l'investissement le plus important de DHL Express ces dernières années en Europe et du plus important jamais réalisé en France depuis son arrivée en 1976. DHL a également investi 80 millions d'euros dans ses infrastructures hexagonales sur les 6 dernières années.

À elle seule, la chaîne de tri de ce nouveau centre de tri représente 45 millions d'euros d'investissement. Sa capacité de traitement atteint les 38 000 pièces (colis et flyers) par heure, soit 15 fois plus que l'installation précédente. Près de 720 collaborateurs, dont 239 emplois créés à ce jour, sont mobilisés pour assurer, 24h/24 et 7j/7, le fonctionnement de ce centre, dont la surface d'exploitation est de 32 000 m2. Il est implanté sur un espace de 91 000 m2, soit l'équivalent de 13 terrains de foot. Sa construction, débutée en mars 2020, a nécessité 20 mois de travaux.

Etaient présent à cette inauguration M Prétat Philippe, PDG de DHL France, M Pearson John, PDG de DHL monde, M De Romanet Augustin, PDG du groupe ADP et M Djebbari Jean-Baptiste, Ministre des Transports.

DHL a confirmé durant cette conférence, sa commande d'avions électriques avec la société Eviation. Cette commande porte sur douze avions "Alice". Le premier vol de cet appareil devrait intervenir à la fin de l'année 2021 et la première livraison à DHL en 2024. L'avion Alice devrait être piloté par un seul pilote et transporter une charge de 1 200 kilogrammes. Il aura besoin de 30 minutes ou moins de charge par heure de vol et aura une autonomie maximale de 815 kilomètres (440 miles nautiques).

En attendant l'arrivée des avions "Alice", DHL a organisé une visite du tarmac où un Airbus A330F était stationné.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France, a déclaré : "Ce hub constitue un point névralgique pour notre réseau en France, mais aussi en Europe. Ce nouveau site arrive à point nommé, au moment où le e-commerce explose. La tendance était déjà amorcée, mais s'est accélérée avec la crise et va durer ! Nous sommes là pour accompagner cet essor sans précédent. Je suis fier que les 3350 collaborateurs de DHL Express en France puissent compter sur des infrastructures nouvelle-génération, à la hauteur des enjeux. DHL Express sera ainsi présente aux côtés de tous ceux qui veulent expédier des colis dans le monde et dans les meilleures conditions. Je pense aux particuliers bien sûr, qui veulent expédier et recevoir leurs marchandises le plus rapidement possible, mais également aux entreprises françaises, petites ou grandes, qui font rayonner notre savoir-faire dans le monde entier. Évidemment, la consolidation de notre réseau va également bénéficier à nos clients historiques qui exercent en BtoB !"

John Pearson, PDG de DHL Express monde : "Le HUB de DHL Express de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle va tenir une place déterminante dans notre réseau international. Il s'agit du quatrième HUB le plus grand de notre réseau européen en taille et en volume de traitement de colis, après Leipzig, East Midlands et Bruxelles. Il fait partie des 23 hubs que nous avons dans le monde et des 12 qui se situent en Europe. Ce nouveau HUB est un moyen supplémentaire de remplir notre mission : connecter les gens, améliorer la vie. Notre rôle a ainsi été déterminant durant la crise du Covid. Même au plus fort de la pandémie, nous avons réussi à maintenir le lien entre les différents pays pour assurer le commerce mondial. Notre agilité, la puissance de notre réseau mondial et l'engagement de nos équipes nous ont notamment permis de nous organiser dans des délais records pour acheminer plus d'un milliard de doses du vaccin contre la COVID-19 dans plus de 160 pays. Avec des infrastructures ultramodernes comme celles de Paris-Charles de Gaule et notre présence dans 220 pays à travers le monde, nous avons tous les atouts en main pour relever les nouveaux défis d'un monde toujours plus connecté."

