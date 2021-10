Article publié le 16 octobre 2021 par David Dagouret

Le constructeur autrichien lancera l'eDA40 en partenariat avec Electric Power Systems.

Diamond Aircraft recherche et développe depuis de nombreuses années des solutions d'avions électriques et/ou hybrides électriques. Au salon du Bourget 2011, le constructeur autrichien avait présenté le DA36 E-Star, un avion hybride électrique avec un moteur HK36. Deux ans plus tard, toujours au salon du Bourget, Diamond Aircraft présenté le DA36 E-Star 2 avec des performances améliorées et une charge utile accrue.

Après des recherches approfondies et de nombreuses heures d'essais en vol sur ces plates-formes électriques et hybrides, Diamond Aircraft annonce le lancement d'un avion tout électrique pour le marché de l'aviation générale, l'eDA40.

Diamond Aircraft s'est associé à la société Electric Power Systems, spécialisé dans les batteries. Le module de batterie des systèmes d'alimentation électrique du eDA40 sera équipé d'un système de charge rapide, capable de charger l'avion en moins de 20 minutes. Les batteries seront installées dans une nacelle ventrale entre le moteur et la cloison avant.

L'avion sera doté du dernier cockpit Garmin G1000 NXi. Le temps de vol total devrait atteindre 90 minutes. D'après Diamond Aircraft son eDA40 devrait réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 40 % par rapport aux avions à pistons traditionnels.

Les premiers vols de l'eDA40 sont prévus pour le deuxième trimestre 2022. La certification est attendue en 2023.

