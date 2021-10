easyJet présente les nouveaux uniformes de son personnel de cabine et de ses pilotes

Article publié le 4 octobre 2021 par David Dagouret

Ces nouveaux uniformes ont été fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.

easyJet a déployé depuis cet été un nouvel uniforme pour ses équipages cabine et ses pilotes. Chaque uniforme est fabriqué à partir de 45 bouteilles en plastique recyclées. Fabriqué par la société Tailored Image, basée en Irlande du Nord, et créé à partir d'un matériau unique de haute technologie, le nouvel uniforme est d’ores et déjà porté par les équipages. Ce changement permettra d'éviter le rejet d’environ un demi-million de bouteilles en plastique chaque année.

Non seulement le tissu réduit les déchets plastiques, mais ce matériau est fabriqué à partir de sources d'énergie renouvelables, et présente une empreinte carbone inférieure de 75 % à celle du polyester traditionnel.

Le nouveau tissu a été testé pour la première fois l'année dernière afin de vérifier s'il convenait aux besoins particuliers des équipages, des pilotes et aux conditions de travail particulières à l’intérieur d’un avion. Comparé à l’ancien uniforme, ce nouveau modèle est plus résistant à l'abrasion.

le plastique a également été remplacé dans tous les emballages liés à l'habillement, par des matériaux recyclables et biodégradables : remplacement des attaches de col en plastique par des attaches en carton recyclable, des pinces à chemise en plastique par des pinces à chemise en métal, du carton couché blanc non-recyclable par du carton recyclable et des couvre-chemises extérieurs en polypropylène par des couvre-chemises biodégradables.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’easyJet à réduire les déchets et à trouver des solutions innovantes au-delà de la réduction de son empreinte carbone.

easyJet a déjà pris de nombreuses mesures pour réduire le plastique à bord. La compagnie a déjà remplacé de nombreux articles en plastique à usage par des alternatives plus durables, contribuant au retrait de plus de 27 millions d'articles individuels en plastique de ses opérations de vente à bord en 2020, et n'a jamais proposé de pailles en plastique. Elle offre également une réduction de 50 centimes sur les boissons chaudes aux clients qui apportent leur gobelet réutilisable.

Tina Milton, Directrice des Services de Cabine chez easyJet, a déclaré : "Le changement climatique est un problème qui nous concerne tous, et chez easyJet, nous examinons toutes nos opérations pour voir où nous pouvons réduire les émissions de carbone et les déchets. Nous sommes ravis d’introduire ce nouvel uniforme de pilote et de personnel de cabine fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, et de le présenter à nos équipes. Nous savons que le développement durable est une question importante pour eux et pour nos clients. C’est une priorité pour nous de poursuivre le travail de réduction de notre empreinte carbone à court terme, couplé à un travail à long terme pour soutenir le développement de nouvelles technologies, notamment les avions zéro-émission qui aspirent à réduire radicalement l'empreinte carbone de l'aviation. Nous continuons à travailler avec des partenaires technologiques innovants, Wright Electric et Airbus. Chacun d'entre eux a défini ses calendriers ambitieux pour que les avions zéro-émission soient mis en service commercial et deviennent une réalité. Face au choix de modes de transports disponibles nous souhaitons être la meilleure option pour les voyageurs qui décident prendre l’avion."





Sur le même sujet