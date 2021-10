easyJet renforce son offre pour la Toussaint

Article publié le 18 octobre 2021 par David Dagouret

Pour la première fois easyJet desservira la Corse durant cette période.

easyJet a annoncé qu'elle allait renforcer son offre pour les vacances de la Toussaint en ajoutant 35 000 sièges sur 29 routes.

Les lignes corses seront étendues en dehors de la haute saison jusqu’à mi-novembre pour inclure le pont du 11 novembre. Il sera ainsi possible de rejoindre Ajaccio et Bastia, au départ de Bordeaux et Bastia depuis Lyon et Nantes jusqu’à cette période.

D’autres destinations seront prolongées hors saison notamment vers l’Espagne, avec Palma de Majorque depuis Paris-CDG, Bordeaux, Lyon et Malaga depuis Paris-CDG.

Héraklion sera prolongée et desservie pour la première fois sur cette période depuis Paris-CDG. La nouvelle ligne Nantes-Faro débutera le 27 octobre prochain.

Des liaisons avec le Maroc reprendront également du service dès la fin octobre en complément de Marrakech déjà opérée au départ de toutes les bases françaises :

Bordeaux-Essaouira à partir du 31 octobre

Lyon-Agadir à partir du 24 octobre

Nantes-Agadir à partir du 26 octobre

La ligne Nice-Tenerife reprendra également du service à partir du 3 novembre.

La capacité sera renforcée pour cette période vers des destinations européennes :

Depuis Bordeaux : Lisbonne, Porto

Depuis Paris-CDG : Barcelone, Copenhague, Cracovie, Lisbonne, Madrid, Porto, Venise

Depuis Paris-ORY : Milan Linate

Depuis Lyon : Barcelone, Lisbonne, Rome,

Depuis Nice : Venise, Rome

easyJet renforce son offre sur ses liaisons intérieures domestiques et ajoute de la capacité sur les lignes suivantes :

Depuis Bordeaux : Ajaccio, Bastia, Lille

Depuis Lyon : Toulouse, Biarritz, Brest

Depuis Nantes : Bastia, Lille

Depuis Nice : Lille

Depuis Paris-Orly: Montpellier, Toulon

Depuis Paris-CDG : Biarritz

