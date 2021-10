Article publié le 4 octobre 2021 par David Dagouret

Emirates est la compagnie officielle de l'exposition qui se tiendra jusqu'à mars 2022 à Dubaï.

Emirates a présenté une livrée spéciale pour l'Expo 2020 qui se tiendra à Dubaï d'octobre à mars 2022. Cette livrée est loin du blanc traditionnel de la compagnie, celle-ci arbore un fond bleu vif, ornée de motifs verts, oranges, roses, violets, rouges éclatants. Elle recouvre l’intégralité du fuselage et des ailes de l’avion. Les motifs s’entrelacent avec le logo Expo 2020, en forme d'anneau. Chaque côté du fuselage des A380 arbore les mentions "Dubai Expo" et "Be Part of the Magic" (“Prenez part à la magie”). Les dates de l'Expo 2020 sont inscrites sur les réacteurs.

Le marquage rouge sous l’appareil a été remplacé par le marquage orange de l'Expo de Dubaï. Pendant les six prochains mois, cette livrée spéciale renforcera la visibilité de l'événement sur le réseau des destinations opérées en A380 par Emirates.

L'appareil qui arbore cette livrée est l'A380 immatriculé A6-EEU, msn 147. La nouvelle livrée d’A380 a été conçue, peinte, produite et installée par les équipes d'Emirates. Onze couleurs ont ensuite été appliquées sur l'avion en respectant un ordre précis et méthodique. L'application des différentes couleurs s’est faite via l’utilisation de pulvérisateurs électrostatiques et de pistolets à godet conventionnels. Plus de 2 500 m2 de matériel de traçage et de masquage ont été nécessaires. Tous les pochoirs et les guides de traçage ont été créés par le service d'impression UV et l'atelier graphique de la compagnie aérienne. Leur fabrication a nécessité de nombreuses heures de travail.

La peinture de la livrée et l'application des décalcomanies ont nécessité 16 jours et 4 379 heures de travail.

La nouvelle livrée dédiée à l'Expo 2020 de Dubaï sera portée par trois A380 d'Emirates.

