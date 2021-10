Emirates va recruter 6 000 personnes

Article publié le 26 octobre 2021 par David Dagouret

Ces personnes seront recrutées dans les six prochains mois.

Emirates prévoit de renforcer ses effectifs opérationnels en recrutant plus de 6 000 candidats au cours des six prochains mois. Pilotes, membres d’équipage, spécialistes de l'ingénierie ou encore personnel au sol : tels sont les profils que la compagnie recherche.

Emirates a déjà rétabli 90 % de son réseau et prévoit d'atteindre 70 % de sa capacité pré-pandémique d'ici à la fin 2021.

En septembre, Emirates a lancé une campagne mondiale visant à embaucher 3 000 membres d’équipage et 500 agents de services aéroportuaires pour son hub de Dubaï afin de soutenir ses besoins opérationnels, en forte croissance avec la reprise du secteur du voyage. Alors que la demande de voyages augmente plus rapidement que prévu, Emirates a un besoin de recrutement de 700 employés au sol, à Dubaï et sur l'ensemble de son réseau.

Par ailleurs, la compagnie aérienne offre des opportunités de carrière prometteuses à 600 pilotes qualifiés, désireux de rejoindre l'équipe des opérations aériennes basée à Dubaï. Pour en savoir plus sur les postes et exigences, les candidats peuvent consulter le site https://www.emiratesgroupcareers.com.

Dans le cadre de cette campagne de recrutement, Emirates vise également à renforcer son équipe d’ingénieurs, en embauchant 1 200 techniciens qualifiés, dont des ingénieurs aéronautiques et du personnel de soutien technique, qui seront basés à Dubaï et sur des sites périphériques.

Les candidats qui souhaitent postuler pour rejoindre l'équipage du cockpit, le personnel navigant commercial, l'équipe des services aéroportuaires d'Emirates et d'autres postes peuvent trouver plus d'informations sur https://www.emiratesgroupcareers.com.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates a déclaré : "Emirates a toujours été au cœur de la croissance de Dubaï. Notre besoin de 6 000 employés opérationnels supplémentaires témoigne du redressement économique à Dubaï : fulgurant, porteur d'opportunités et d’impacts positifs dans d’autres secteurs, notamment la consommation, les voyages et le tourisme. Nous avons rétabli nos opérations avec prudence, en lien avec la réouverture des frontières et l’assouplissement des protocoles de voyage. Les signaux positifs de la reprise économique ainsi que la croissance continue de la demande nous donnent bon espoir de retrouver le rythme que nous connaissions avant la pandémie, à partir de la mi-2022."





