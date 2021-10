FedEx lance un nouveau vol entre Paris et Osaka

Article publié le 8 octobre 2021 par David Dagouret

La liaison sera opéré en Boeing 777 Freighter.

FedEx a annoncé le lancement d'un nouveau vol intercontinental entre l'Europe et le Japon. Le vol, opéré par un Boeing 777, ajoute environ 200 000 kilos de capacité de livraison supplémentaire par semaine. Partant de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, où se situe le Hub européen de FedEx Express, il se rendra quatre fois par semaine à l'aéroport international du Kansai à Osaka, au Japon, en liaison directe.

Le Boeing 777 se rendra ensuite à l'aéroport international de Guangzhou Baiyun à Guangzhou, en Chine. En outre, un jour par semaine, un vol quittera l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à destination de l'aéroport Changi de Singapour, avant de se rendre à l'aéroport international de Guangzhou Baiyun : ce vol supplémentaire ajoute encore 50 kilos de capacité de livraison par semaine.

Julien Ducoup, Directeur Général des opérations CDG chez FedEx Express Europe a déclaré : "Les ventes au détail en ligne dans la région APAC ont généré environ 2,4500 milliards de dollars en 20203 - et avec des recherches suggérant que les ventes de e-commerce dans la région devraient presque doubler d'ici 2025, il est crucial que les entreprises européennes et françaises puissent accéder facilement et de manière fiable au potentiel de croissance que cette région offre. Grâce à cette nouvelle amélioration de notre réseau, les entreprises européennes et françaises ont désormais un meilleur accès aux énormes opportunités de croissance à saisir au Japon et sur les autres marchés de l'APAC : elles peuvent compter sur FedEx en tant que partenaire fiable pour développer leurs activités sur cette voie commerciale florissante."





