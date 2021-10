Fin d'Alitalia et début d'ITA Airways

Article publié le 17 octobre 2021 par David Dagouret

Alitalia a cessé ses opérations le 14 octobre dernier.

Alitalia a effectué le 14 octobre dernier son dernier vol entre Cagliari et Rome avant de cesser définitivement son activité. Alitalia a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en 1946. Après plus de 75 ans d'exercice, Alitalia a mis la clé sous la porte. Cela fait de nombreuses années que la compagnie italienne avait des difficultés financières et n'a jamais pu trouver une solution.

En juin 2020, la compagnie a même été placée sous tutelle de l'administration italienne, mais la crise du coronavirus n'a fait que précipiter la chute de la compagnie.

Après un appel d'offres de reprise, c'est la nouvelle compagnie ITA Airways qui l'a remporté avec une offre à 90 millions d'euros au lieu des 290 millions demandés. ITA va garder le design du logo, mais pas la marque et elle réduira la flotte de moitié en exploitant seulement 50 appareils. Elle desservira dans un premier temps 44 destinations pour arriver à 74 en 2025.

Le premier vol d'ITA Airways a eu lieu vendredi 15 octobre entre Milan et Bari.

Concernant le personnel, ITA Airways a gardé 70 % des salariés d'Alitalia et a donc embauché 2800 personnes. Dès 2022, ITA Airways devrait embaucher 1000 personnes et devrait arriver à 5800 employés en 2025.

Sur le même sujet