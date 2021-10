Finnair renouvelle son offre gastronomique à bord de tous ses vols

Article publié le 23 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie finlandaise souhaite un concepte plus respectueux de l'environnement.

Finnair a repensé ses menus et son service de restauration à bord, de retour sur tous les vols de la compagnie. Au programme : de nouvelles saveurs et un concept plus respectueux de l’environnement et conforme à l'essence nordique de Finnair.

La durabilité environnementale a été la clé du renouvellement du service de restauration de Finnair, tant au niveau des plats figurant sur les menus que de la manière dont ils sont proposés.

Éviter le gaspillage alimentaire est un autre objectif majeur de la compagnie.

En Classe Affaires et sur les vols long-courriers, Finnair propose un service de restauration principal après le départ combinant les saveurs nordiques et traditionnelles de chaque destination ainsi qu'un second repas plus léger avant l'atterrissage, accompagné d'une large sélection de vins, de boissons et de snacks tout au long du voyage.

Un autre repas est servi avant l'atterrissage. Si l’arrivée se fait avant midi, les passagers pourront savourer un petit-déjeuner copieux comprenant des fruits frais et du pain. Pour de grandes faims, il y a également la possibilité de prendre un petit-déjeuner chaud traditionnel.

Plus tard dans la journée, le deuxième repas servi est un plat de pâtes à l'avocat. Finnair souhaite proposer des plats à base de plantes mais en mettant l'accent sur la gourmandise.

De petites collations sont également disponibles tout au long du vol pour satisfaire une petite faim ou une envie de grignoter en regardant un film.

Sur les vols européens et en Classe Affaires, en fonction de l'heure de départ, un sandwich ou un repas frais est servi ou un service de trois plats avec une sélection de boissons. Pour tout régime alimentaire particulier, Finnair propose une grande variété d'options adaptées aux différents régimes alimentaires qui peuvent être commandés à l'avance sur le site de la compagnie.

Sur les vols intercontinentaux et en Classe Économique, deux services de repas sont également proposés avec des boissons non alcoolisées.

En Classe Économique sur les vols européens, un verre de jus de myrtille et de l'eau sont servis sur la plupart des itinéraires. En complément, il est possible de précommander à l’avance un sandwich frais ou un repas chaud avec du vin parmi la sélection Nordic Kitchen ou d’acheter directement à bord un goûter savoureux et une boisson chaude.

Kaisa Jaakkola, responsable de la qualité du service dans la cuisine de Finnair a déclaré : "Les améliorations que nous avons apportées sont le résultat d'un examen approfondi de nos vols au fil des années. Nous savons que la qualité est un élément très important de l'expérience de vol de nos passagers et il est essentiel que qualité et durabilité environnementale aillent de pair. Selon nos recherches, en 2019, un seul passager pouvait utiliser jusqu'à 2,4 verres en moyenne pendant un vol. Nous avons calculé que si ce chiffre était porté à 2, la quantité de déchets serait réduite de deux tonnes par million de clients. Nous avons également réfléchi à des couverts lavables. En revanche, quelle est la quantité d'énergie et d'eau consommées dans certains de nos pays de destination pour les laver pour le nouveau service ? Nous avons réutilisé ou donné les anciens couverts à des organisations caritatives et les couverts que nous proposons désormais sont en bois ou en bambou. Nous avons déjà réussi à réduire notre gaspillage de près de 50 % par rapport aux années précédentes. L'objectif est maintenant de le réduire de 30 % supplémentaires. Nous simplifions nos menus sans réduire la qualité en incorporant des ingrédients locaux recherchés par nos passagers mais sans grandes quantités supplémentaires de nourriture à bord pour éviter le gaspillage. Bien entendu, nous conservons la possibilité de choisir le menu à bord à l'avance. Il est possible d'offrir une expérience de grande qualité avec une gestion efficace des ressources."





