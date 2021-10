French Bee renforce son programme vers les Etats-Unis

Article publié le 23 octobre 2021 par David Dagouret

Les vols reprendront dès le 8 novembre prochain.

Suite à l’annonce de la Maison Blanche, en date du vendredi 15 octobre 2021, de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs internationaux, French Bee a annoncé le renforcement de son programme vers les Etats-Unis. Tous les visiteurs étrangers doivent être vaccinés contre la COVID-19, et doivent présenter une preuve de vaccination avant d'embarquer sur une compagnie aérienne à destination des États-Unis. Ils doivent également fournir un test négatif effectué au plus tard 72 heures avant le vol. D’autres précisions seront apportées au fur et à mesure des mesures annoncées.

Les destinations French bee à destination des Etats-Unis :

Paris-Orly <> New York :

Jusqu’à 4 vols par semaine

A partir de : 129€ TTC

Paris-Orly <> San Francisco :

Jusqu’à 3 vols par semaine

A partir de : 169€ TTC

Les destinations French bee vers les territoires et départements d’Outre-mer :

Paris-Orly <> La Réunion :

Jusqu’à 10 vols par semaine

A partir de : 280€ TTC

Paris-Orly <> Papeete (via San Francisco) :

Jusqu’à 3 vols par semaine

A partir de : 581€ TTC

Les vols French bee sont opérés avec une flotte composée de 4 Airbus A350-900 et prochainement d’un A350-1000.

Sur le même sujet