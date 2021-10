Global Medical Response commande 21 hélicoptères Airbus

Article publié le 10 octobre 2021 par David Dagouret

Une option de 23 hélicoptères a été ajoutée à la commande.

Global Medical Response (GMR) a annoncé la commande de 21 hélicoptères Airbus de la famille des H125, H130 et H135 pour sa flotte d'appareils médicales. Une option de 23 autres hélicoptères supplémentaires a été également signée.

GMR est l'un des principaux services d'incendie et de transport médical avec plus de 38 000 employés. En 2020, GMR a transporté plus de 125 000 patients. GMR exploite une flotte d'hélicoptères Airbus de près de 135 appareils. Au cours des 18 derniers mois GMR a réceptionné 15 hélicoptères Airbus.

Sur le même sujet