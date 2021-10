Great Dane fait faillite

Article publié le 14 octobre 2021 par David Dagouret

Deux ans seulement après son lancement la compagnie danoise a déposé le bilan.

Great Dane Airlines a annoncé sur son site internet qu'elle s'était déclaré en faillite. La compagnie aérienne danoise a été lancée en 2019 avec des vols réguliers vers Dublin, Édimbourg et Nice. Elle était basée à Aalborg au Danemark et elle exploitait une flotte de trois Embraer 195 de 118 places. Le lancement de cette petite compagnie est tombé au plus mauvais moment, soit quelques mois avant la pandémie du coronavirus. Elle ne fêtera pas son troisième anniversaire, car la crise économique qui découle de cette pandémie a obligé la compagnie danoise à déposer le bilan.

L'année dernière, Great Dane Airlines a été contrainte comme de nombreuses compagnies aériennes à clouer au sol ses appareils, et même si elle a procédé au licenciement de 32 employés en 2020 ses problèmes financiers n'ont fait que d'augmenter jusqu'à cette issue fatale. En effet, Great Dane a enregistré cette année, une perte de près de 7 millions d'euros, soit plus du double que l'année de son lancement.

A ce jour, 78 employés se retrouvent au chômage.

Thomas Hugo Møller PDG de Great Dane Airlines a déclaré : "Nous avons traversé la plus grande crise de l'histoire de l'aviation, mais malheureusement, nous ne pouvons plus continuer."

