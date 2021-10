Groupe Airplane : 10 ans à l’aéroport de Toulouse-Francazal

Article publié le 7 octobre 2021 par David Dagouret

Le 29 septembre dernier, le groupe a fêté les 10 ans de son implantation à l'aéroport de Toulouse-Francazal.

Mercredi 29 septembre au soir, Charly ARSLAN, Président du Groupe Airplane, et Alain GAUDON, Directeur Général, ont fêté les 10 ans de l’implantation de l’entreprise à l’aéroport Toulouse-Francazal, entourés de Monique Falières, Conseillère Régionale, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Dominique Fouchier, Conseiller Départemental, et Albert Sanchez, Maire de Cugnaux. L’évènement a réuni, au siège de l’entreprise, plus de 150 convives parmi lesquels, partenaires, clients, décideurs économiques régionaux et collaborateurs.

Le Groupe Airplane, fondé en 2002, est spécialisé́ dans la peinture aéronautique et les services MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).

Implanté depuis 2011 sur le site de l’aéroport de Francazal, sur la commune de Cugnaux, il accompagne, au travers de ses 2 entités Airplane Painter et Airplane Delivery, les constructeurs et loueurs d’avions, ainsi que les compagnies aériennes, dans leurs travaux de peinture, de maintenance, réparation et modifications des aéronefs.

Pour subvenir à ses besoins de main d’œuvre qualifiée, le Groupe Airplane souhaite créer, à horizon 2/3 ans, son propre centre de formation certifié.