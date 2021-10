Korean Air et la Korea Development finalisent le d'intégration d'Asiana

Article publié le 1 octobre 2021 par David Dagouret

En novembre 2020, Korean Air a signé un contrat pour acquérir Asiana.

Korean Air a finalisé le plan d'intégration post-fusion (PMI) pour intégrer Asiana Airlines après avoir reçu la confirmation de la Korea Development Bank.

En novembre 2020, Korean Air a signé un contrat pour acquérir les nouvelles actions et les obligations convertibles perpétuelles d'Asiana. Après la signature de l'accord, la compagnie a procédé à une vérification approfondie et a élaboré un plan d'intégration post-fusion (PMI), qu'elle a soumis à la Korea Development Bank le 17 mars. Durant trois mois, la banque d'État a examiné le plan PMI et apporté des révisions en consultation avec Korean Air, le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports et d'autres organismes concernés.

Le plan PMI finalisé comprend des plans d'intégration pour les 2 transporteurs historiques (Korean Air et Asiana), les 3 transporteurs low cost (Jin Air, Air Busan et Air Seoul), des modifications des sociétés holding pour garantir le respect du droit de la concurrence, le maintien de l'emploi et la concertation des conventions collectives et des plans de développement pour réorganiser efficacement toutes les filiales concernées.

Une fois le plan PMI finalisé, Korean Air procédera à l'intégration d’Asiana après avoir reçu toutes les autorisations de consolidation requises par les autorités compétentes espérées pour la fin de l’année 2021. En raison de toutes les questions complexes impliquant des risques juridiques, financiers et fiscaux, la mise en œuvre définitive tiendra compte de toutes les réglementations et conditions du marché et est attendue d’en plus de deux ans. A l’issue de la fusion, Asiana sera intégrée comme filiale de Korean Air et sortira de l’alliance STAR pour renforcer davantage l’axe Trans-Pacific avec son partenaire Delta Airlines.

L’addition des 165 appareils de Korean Air et 83 d’Asiana formera une flotte totale de 248 appareils et 128 options créant la 10ème compagnie aérienne mondiale par sa flotte d’appareils pré-covid.

