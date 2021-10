La Compagnie met à jour son programme de vols prévus fin 2021 et pour l’année 2022

Article publié le 1 octobre 2021 par David Dagouret

Le 05 décembre prochain, la Compagnie ouvrira sa nouvelle ligne vers Tel Aviv.

Depuis l’ouverture des frontières européennes en juin dernier, La Compagnie a repris son activité entre Paris-Orly et New-York à un rythme de 4 à 5 vols par semaine. Les dernières annonces du gouvernement américain vont lui permettre de reprendre son programme quotidien à partir de novembre 2021.



La Compagnie annonçait cet été ses ambitions avec une nouvelle ligne entre Paris et Tel Aviv ; un lancement qui a dû être reporté en raison de restrictions de voyage prolongées par l’Etat d’Israël. Cette ligne verra donc le jour à partir du 5 décembre 2021 à raison de 2 vols par semaine.



Au programme 2022 viendra s’ajouter la reprise de la ligne estivale entre Nice et New York le 7 mai à raison de 3 vols hebdomadaires jusqu'au 27 septembre 2022.



Christian Vernet, président de La Compagnie a déclaré : "Cette nouvelle annonce du gouvernement américain nous offre une meilleure visibilité sur la reprise de l’activité. Toute l’équipe est fin prête à aborder pleinement ce riche programme que nous souhaitons mettre en place depuis quelques mois. Exploiter toute la capacité de nos appareils en élargissant nos horizons est indispensable mais également pertinent au regard des marchés loisirs/business exigeants concernés."





