La compagnie Play recrute du personnel

Article publié le 1 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie islandaise recrute 100 hôtesses et stewards et 50 pilotes.

La compagnie islandaise low cost Play a annoncé le recrutement de 100 personnels navigants et devrait annoncer dans quelques jours l'embauche de 50 pilotes.



Le plan est basé sur la croissance de Play au cours de l'année à venir, sachant que Play a déjà sécurisé trois autres avions au printemps prochain, totalisant six avions à l'été 2022. Quatre autres avions seront réceptionnés en 2023 ce qui nécessitera du personnel supplémentaire.

Play opère 4 vols par semaine, les lundi, jeudi, vendredi et dimanche, entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport international de Keflavik (Reykjavik). Aeroweb-fr.net devrait prochainement tester cette compagnie et vous fera découvrir ses prestations.

Birgir Jónsson, Président Directeur Général de Play a déclaré : "Nous avons été délibérément prudents dans tous nos plans en raison de la situation actuelle dans le monde, mais comme le tourisme local montre des signes de bonne santé et les restrictions de voyage commencent à être levées, nous pensons qu'il est temps d’embaucher pour notre croissance prévue l'été prochain. Je suis vraiment ravi d'accueillir de nouveaux membres dans notre équipe et nous sommes fiers de pouvoir fournir tous ces nouveaux emplois. Nous avons des moments passionnants devant nous, et pas seulement ça, mais ça va être intéressant."