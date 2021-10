Le 4e Falcon 6X d'essai volera bientôt

Article publié le 13 octobre 2021 par David Dagouret

Le moteur PW812D de Pratt & Whitney devrait être très bientôt certifié.

Dassault Aviation a annoncé que le 4e Falcon 6X d'essai volera très bientôt. Le premier vol du Falcon 6X a été effectué le 10 mars dernier et actuellement trois appareils d'essai volent. Pratt & Whitney Canada est à la dernière étape du processus de certification de son moteur PW812D qui équipe le Falcon 6X, tous les tests de certification sont maintenant terminés. Les examens finaux sont actuellement en cours avec Transports Canada, et la certification devrait intervenir très bientôt.

Chaque avion d'essai vole actuellement deux à trois fois par semaine, plusieurs heures par vol. L'avion n°3 est équipé d'une cabine complète et est utilisé pour des tests acoustiques et thermiques ainsi que pour évaluer la pressurisation et le débit d'air de la cabine.

L'avion de production n°4, est également équipé d'un intérieur complet et cet appareil effectuera une tournée mondiale à la mi-2022. La première livraison du Falcon 6X se fera depuis l'usine de Dassault à Little Rock, dans l'Arkansas et elle est prévue pour le début de l'année prochaine.

