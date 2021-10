Le groupe LATAM s'allie au projet CO2BIO

Article publié le 30 octobre 2021 par David Dagouret

Ce projet permet de progresser vers la neutralité carbone du groupe.

Le groupe LATAM a annoncé sa première alliance avec un projet dédié à la conservation et à la restauration d'un écosystème emblématique d’Amérique du Sud. Ce projet, baptisé CO2BIO, concerne la région colombienne de l'Orénoque et couvre plus de 200 000 hectares de savane inondée. Au cours des prochains mois, le groupe aérien espère annoncer de nouvelles associations avec d’autres pays du continent dans lesquels il opère.

CO2BIO a fait l’objet d’actions de promotion par la Fondation Cataruben et compte sur plusieurs soutiens, dont celui du Programme de Richesse Naturelle (Natural Wealth Program) de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et de l’association Panthera Colombia. Il s'agit du premier projet dans le portfolio du groupe LATAM soutenant son objectif de compensation à hauteur de 50% des émissions liées à ses activités domestiques d’ici 2030 et pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Le projet CO2BIO comprend des activités de conservation des forêts, des zones humides et des prairies, mais également la promotion du développement d'activités de production durable dans les départements de Casanare, Vichada, Arauca et Meta. Ce sont en tout cent quatre-vingt-onze familles qui vivent dans la zone concernée par le projet de conservation des 200 000 hectares de savane inondée, ainsi que plus de 2000 espèces locales.

Grâce à ses actions de conservation et de réhabilitation, l'initiative permettra de capturer 1 million de tonnes de CO2 au cours de la période 2021-2023 et a le potentiel de capturer jusqu'à 2,8 millions de tonnes supplémentaires d'ici 2025 si des progrès sont réalisés dans les futures étapes du projet. Au cours des prochains mois, LATAM prévoit d'annoncer de nouveaux projets de conservation d'écosystèmes emblématiques au Brésil, au Chili, en Équateur et au Pérou.

Pour rappel, le groupe LATAM a lancé sa stratégie de durabilité en mai 2021, comprenant son engagement, entre autres, à éliminer le plastique à usage unique d'ici 2023, à ne produire aucun déchet mis en décharge d'ici 2027, à compenser 50 % de ses émissions domestiques d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Roberto Alvo, PDG du groupe LATAM a déclaré : "CO2BIO constitue le premier projet du groupe LATAM consacré à la conservation et à la réhabilitation d'écosystèmes emblématiques de l’Amérique du Sud. Des projets comme celui-ci nous permettent d'avancer dans trois domaines : la protection du patrimoine naturel de notre région pour les générations futures, la lutte contre le changement climatique grâce à un meilleur captage du CO2 et la contribution à l'amélioration de la qualité de vie des communautés locales. A travers ce projet, nous mettons en œuvre une mesure concrète pour atteindre notre objectif de compenser 50 % des émissions domestiques d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050."





