Le nouvel examen théorique de pilote ULM mis en place le 1er novembre

Article publié le 18 octobre 2021 par David Dagouret

La Direction de la Sécurité de l'Aviation Civil (DSAC) a confirmé la mise en place du nouvel examen à partir du 1er novembre prochain.

C'est officiel, La Direction de la Sécurité de l'Aviation Civil (DSAC) a confirmé la mise en place du nouvel examen à partir du 1er novembre prochain. Ce nouvel examen comprend l'ULM-T (théorique) et le I-ULM-T (évaluation Instructeur).



Ces nouveaux examens ULM-T et I-ULM-T couvrent les mêmes connaissances théoriques que les anciens examens et le programme est défini en annexe 1 de l’arrêté du 4 mai 2000 modifié. Le nombre de questions est de 60 (QCM) pour une durée d'examen d'1h30. Les taux de réussite restent à 75% pour l’ULM-T et à 90% pour l’I-ULM-T.



A compter du 1er novembre 2021, une fois les nouveaux examens mis en œuvre dans les centres DGAC et sous réserve de la délivrance de l’agrément à la FFPLUM, celle-ci pourra mettre en œuvre la délégation pour l’organisation des examens théoriques dénommés ULM-T et IULM-T sur le portail candidat OCEANE.



La phase de transition pour la mise en œuvre de la délégation des examens à la FFPLUM se déroulera de la manière suivante :

- Les examens actuels ULM et I-ULM, organisés uniquement dans les centres d’examens DGAC en DSAC/IR, ne seront plus proposés après le 1er novembre.

- Les nouveaux examens ULM-T et I ULM-T seront mis en œuvre et proposés :

d’abord dans les centres d’examens de la DGAC et

dès que possible, à compter du 1er novembre 2021, dans les centres d’examens FFPLUM récemment ouverts.

- Puis les examens seront alors mis en œuvre simultanément dans les centres de la DGAC et dans certains centres de la FFPLUM pendant une période de transition de 6 mois.



A partir du 1er novembre 2021, les candidats composeront sur les nouveaux examens quel que soit le centre d’examens choisi pour l’inscription initiale (DGAC ou FFPLUM).



Après le 1er novembre 2021, tout candidat ayant été préalablement en échec aux examens actuels composera sur les nouveaux examens pour sa ou ses tentatives suivantes.