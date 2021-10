Meeting de Gap-Tallard en photos

Article publié le 7 octobre 2021 par David Dagouret

Le meeting de Gap-Tallard a été organisé pour la seconde fois au pied des Alpes par le Département des Hautes-Alpes et par l’association des usagers de l’aérodrome de Gap-Tallard (AGATHA), ce meeting était entièrement gratuit et rassemblait au sol et dans les airs, une vingtaine d'aéronefs de légende (Corsair, Bronco OV10, Sabre, Skyraider, etc.).

Ce rassemblement aéronautique a accueilli près de 30 000 spectateurs en deux jours lors du week-end du 02 et 03 octobre dernier.

