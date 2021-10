Oya Vendée Hélicoptères compensera ses émissions de Co2

Article publié le 16 octobre 2021 par David Dagouret

Il s'agit de la première compagnie d'hélicoptères à compenser intégralement ses émissions.

Oya Vendée Hélicoptères est une compagnie aérienne d'hélicoptères basée sur l'île d'Yeu en Vendée depuis 1986. La société réalise environ 1.000 heures de vol par an. Son activité a principalement pour action le transport annuel de 15.000 passagers. Le survol de 9 minutes entre l'héliport de Fromentine et l'île d'Yeu permet aussi le transfert de plus de 300 tonnes de fret, et près de 200 évacuations sanitaires vers l’hôpital régional. Oya Vendée Hélicoptères emploie 11 salariés et opère 2 hélicoptères.

Au terme d’un bilan carbone de son activité, la Compagnie Oya Vendée Hélicoptères a décidé de compenser les émissions produites par son activité de transporteur aérien en investissant dans plusieurs projets environnementaux.

Le périmètre couvert par cet engagement représente 100 % de sa consommation en kérosène pour les 5 prochaines années, soit plus de 80 % du volume global de son empreinte.

Les programmes de fixation carbone retenus sont au nombre de trois :