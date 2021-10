Play étend son réseau en Espagne

Article publié le 27 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie islandaise desservira Palma de Majorque et Malaga.

Play a annoncé qu'elle augmentait sa présence en Espagne avec l'ajout de Palma de Majorque et Malaga à son réseau de lignes pour l'été 2022. Ainsi, la compagnie islandaise desservira six destinations en Espagne en 2022, en comptant les vols existants à Alicante, Tenerife, Barcelone, et Gran Canaria qui débutera en décembre 2021.



Les liaisons entre Palma de Majorque et Reykjavik, sur une base saisonnière, seront opérées une fois par semaine, le mercredi, ce qui fera de Play la seule compagnie aérienne à assurer des vols directs entre les deux îles. Le vol inaugural aura lieu le 1er juin 2022 et la saison s'étendra jusqu'au 14 septembre 2022. Cette liaison sera opérée en Airbus A320 de 180 sièges.



La liaison Malaga-Reykjavik, quant à elle, sera opérée une fois par semaine le dimanche, entre le 29 mai et le 18 septembre 2022, également en Airbus A320 de 180 sièges.



Birgir Jonsson, PDG de Play a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter Palma de Majorque et Malaga au réseau de Play en 2022 et d'élargir le choix pour les Islandais de visiter l'Espagne et les ressortissants espagnols de visiter l'Islande. L'ajout de ces deux destinations à notre réseau fera de Play la compagnie aérienne de référence desservant le marché entre l'Islande et l'Espagne."



La compagnie aérienne, qui exploite actuellement trois A321neo, prévoit d'augmenter sa flotte à six A320neo et A321neo au deuxième trimestre 2022. À long terme, l'expansion de la flotte atteindrait une quinzaine d'appareils d'ici 2025 vers des destinations en Europe et vers l’Amérique du Nord.



Play opère 4 vols par semaine, les lundi, jeudi, vendredi et dimanche, entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport international de Keflavik (Reykjavik).

Sur le même sujet