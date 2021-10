Prévisions de Boeing pour le marché de l’aviation commerciale en Afrique

Article publié le 25 octobre 2021 par David Dagouret

La flotte des compagnies africaines devrait atteindre 1 560 appareils au cours des deux prochaines décennies.

Selon les prévisions publiées par Boeing, les compagnies aériennes africaines devraient acquérir 1 030 nouveaux avions d’ici à 2040, ce qui représente une valeur de 160 milliards de dollars, ainsi que des services après-vente (fabrication et réparation) évalués à 235 milliards de dollars, afin de soutenir la croissance du transport aérien et les économies nationales dans l’ensemble du continent. Boeing a annoncé ces prévisions dans le cadre de son étude 2021 Commercial Market Outlook (CMO) relative aux besoins à long terme en avions commerciaux et en services aéronautiques.

Les solides perspectives de croissance à long terme de l’aviation commerciale africaine sont étroitement liées à la croissance économique du continent qui devrait être de 3 % par an au cours des deux prochaines décennies. Des initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine et le marché unique du transport aérien africain devraient stimuler le commerce, le transport aérien et la coopération économique. Par ailleurs, la classe moyenne et la population active du continent devraient doubler d’ici à 2040, avec pour conséquence une augmentation de la demande de transport aérien, prévoit le Groupe.

Principales perspectives de croissance du marché aéronautique africain à l’horizon 2040 (2021 Africa CMO) :

La flotte des compagnies africaines augmentera de 3,6 % par an afin de répondre à la progression du trafic passagers évaluée à 5,4 % par an, ce qui en fait le troisième taux de croissance au monde sur la période.

Les monocouloirs devraient représenter plus de 70 % des livraisons d’avions commerciaux avec 740 nouveaux avions principalement destinés au trafic intérieur et interrégional. En outre, les compagnies africaines devraient acquérir 250 nouveaux avions gros porteurs (passagers et cargo) afin de soutenir l’essor des liaisons long-courrier et du fret aérien.

80 % des avions livrés aux compagnies africaines devraient soutenir la croissance de la flotte grâce à des modèles davantage durables et économes en carburant, tels que les Boeing 737, 777X et 787 Dreamliner ; les 20 % restants remplaceront les modèles plus anciens.

Les besoins en personnel aéronautique sont estimés à 63 000 recrutements, à savoir 19 000 pilotes, 20 000 techniciens et 24 000 membres du personnel navigant (PNC).

Enfin, les besoins en services commerciaux (chaîne des fournisseurs, fabrication, réparations et révision) sont évalués à 235 milliards de dollars.

Randy Heisey, Directeur général de Boeing en charge du marketing commercial pour le Moyen-Orient et l’Afrique : "En ce qui concerne les voyages et le tourisme, l’Afrique dispose de bonnes perspectives de développement. Cette évolution va de pair avec l’urbanisation croissante et la hausse des revenus enregistrées sur le continent. Les compagnies africaines disposent de solides atouts pour soutenir la croissance du trafic interrégional et conquérir des parts de marché en proposant des services qui connectent les passagers et favorisent le commerce intracontinental de façon efficiente."