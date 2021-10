Qantas effectue un vol de rapatriement de plus de 15 000 km

Article publié le 10 octobre 2021 par David Dagouret

Le vol sans escale a duré 17 heures et 25 minutes.

Qantas a annoncé avoir effectué un vol de rapatriement entre Buenos Aires et Darwin d'une distance totale de 15 020 kilomètres. Le vol a duré 17 heures et 25 minutes. Le vol, QF14, a transporté 107 passagers et 17 membres d'équipage. Le vol a été effectué avec un Boeing 787-9 immatriculé VH-ZNH, nommé "Great Barrier Reef". Le vol de rapatriement a décollé à 12h44 heure locale de Buenos Aires, se dirigeant vers le sud de l'Argentine, longeant le bord de l'Antarctique avant de traverser la côte australienne à 17h28 (AEDT) et d'atterrir à Darwin à 18h39 heure locale.

Le vol QF14 était 522 kilomètres plus long que les vols réguliers sans escale entre Perth et Londres qui ont été lancés en mars 2018, mais interrompus en raison de la pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières de l'Australie.

