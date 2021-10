Qantas relance sa route vers Londres

Article publié le 12 octobre 2021 par David Dagouret

Le 14 novembre prochain, la liaison entre l'Australie et Londres sera réouverte via Darwin.

Qantas a annoncé que sa ligne entre l'Australie et Londres sera relancé dès le 14 novembre prochain. Le transporteur national australien effectuera sa liaison entre l'Australie et le Royaume-Uni via Darwin entre le 14 novembre 2021 et le mois d'avril 2022, date à laquelle les vols vers Londres devraient à nouveau être opérés via Perth.

La route Sydney-Darwin-Londres débutera le 14 novembre tandis que la route Melbourne-Darwin-Londres devrait quant à elle commencer le 18 décembre 2021.

Le vol Qantas, QF1, sera opéré en Boeing 787-9 Dreamliner cinq fois par semaine et décollera de Sydney à 18h30 (heure locale), atterrira à Darwin à 21h25 (heure locale) pour un bref arrêt de ravitaillement avant le trajet direct de 13 800 km, 17 heures et 20 minutes vers l'aéroport de Londres Heathrow.

Qantas redémarrera ses vols de Sydney à Los Angeles en novembre prochain.

