Qatar Airways lance des forfaits de voyage pour la coupe du monde de football au Qatar en 2022

Article publié le 4 octobre 2021 par David Dagouret

Les forfaits comprennent entre autres les billets de match officiels, les vols aller-retour et l’hébergement.

Qatar Airways a annoncé le lancement de forfaits de voyage pour les supporters de football pour la coupe du monde qui se déroulera en 2022 au Qatar. Ainsi, les fans pourront acheter des billets pour un ou plusieurs matches, des vols aller-retour et des options d'hébergement. Pour cela, les clients devront s'inscrire à Qatar Airways Privilege Club pour accéder aux forfaits de voyage avec flexibilité de réservation et obtenir des places pour assister aux matchs de leur souhait.

Les supporters auront la possibilité de sélectionner leur équipe favorite, dont la participation au tournoi sera décidée en fonction des qualifications en cours pour la FIFA World Cup™. Dans le cas où l'équipe choisie ne se qualifie pas pour le tournoi, une option de remboursement intégral sera proposée, permettant sinon de choisir les matchs d'une autre équipe (sous réserve de disponibilité).

Les fans peuvent choisir parmi 7 forfaits de voyage avec des prix attractifs à partir de 3 280 €. Les voyageurs souhaitant découvrir le Qatar pendant leur séjour peuvent également choisir d'ajouter des services supplémentaires tels que les transferts d'aéroport et les visites touristiques.

Chaque fan peut réserver un total de sept matches en combinant plusieurs forfaits. Dans le cas où leur équipe favorite serait battue lors des phases avancées du tournoi, les billets seront délivrés pour des matchs de l'une des équipes gagnantes du même groupe ou du même parcours à élimination directe.

En outre, les supporters peuvent préciser le nombre d'invités avec lesquels ils voyagent et le nombre de chambres qu'ils souhaitent occuper. Ils peuvent choisir un hébergement standard ou haut de gamme en fonction de leur budget. Informations et réservations sur : www.qatarairways.com/app/fifa2022.

Les forfaits de voyage sont actuellement en ligne et accessibles dans les pays suivants : Belgique, France, Pays-Bas et de nombreux autres.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être la compagnie aérienne officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et, pour la première fois, le Moyen-Orient sera au centre de l'attention, le Qatar étant prêt à accueillir l'événement sportif le plus prestigieux du monde. Nous anticipons une demande sans précédent tout au long du tournoi et dans le cadre de notre accord avec la FIFA, les fans peuvent compter sur nous pour profiter d'un voyage sans faille depuis plus de 140 destinations à travers le monde. Les forfaits de voyage garantiront aux supporters une expérience satisfaisante où chaque étape de leur séjour sera sans tracas et où ils pourront facilement obtenir des places pour les matchs de leur équipe favorite."





Sur le même sujet