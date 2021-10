Qatar Airways se renforce en Arabie Saoudite, en Egypte et au Kazakhstan

Article publié le 6 octobre 2021 par David Dagouret

Ces liaisons seront opérées en Airbus A320.

Qatar Airwaysa a annoncé la reprise de ses vols vers Médine en Arabie Saoudite, renforce ses liaisons en Égypte (avec plus de fréquences vers Le Caire, une nouvelle ligne prochainement vers Sharm El-Sheikh, des vols vers Louxor) et lancera une nouvelle desserte vers Almaty au Kazakhstan via Doha.



Les opérations seront toutes assurées en Airbus A320, comportant 12 sièges en Classe Premium et 132 sièges en Classe Économique.



Horaires des vols vers Médine (Arabie Saoudite) les lundis, mercredis, vendredis et dimanches (en heures locales) :

Doha (DOH) vers Médine (MED) – Vol QR1174 – départ à 01h00 – arrivée à 03h15

Médine (MED) vers Doha (DOH) – Vol QR1175 – départ à 04h15 – arrivée à 06h25

Horaires des vols vers Almaty (Kazakhstan) à partir du 19 novembre, les lundis et vendredis (en heures locales) :

Doha (DOH) vers Almaty (ALA) – Vol QR391 – départ à 01h15 – arrivée à 08h35

Almaty (ALA) vers Doha (DOH) – Vol QR392 – départ à 21h40 – arrivée à 23h55

Horaires des vols vers Louxor (Égypte) à partir du 23 novembre, les mardis, jeudis, vendredis et samedis (en heures locales) :

Doha (DOH) vers Louxor (LXR) – Vol QR1321 – départ à 08h25 – arrivée à 11h00

Louxor (LXR) vers Doha (DOH) – Vol QR1322 – départ à 12h10 – arrivée à 16h05

Horaires des vols vers Sharm El-Sheikh (Égypte) à partir du 3 décembre, les mardis et vendredis (en heures locales) :

Doha (DOH) vers Sharm El-Sheikh (SSH) – Vol QR1311 – départ à 09h00 – arrivée à 10h45

Sharm El-Sheikh (SSH) vers Doha (DOH) – Vol QR1312 – départ à 13h15 – arrivée à 17h30

