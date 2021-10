Qatar Airways soutient octobre rose

Article publié le 16 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie proposera entre autres des trousses de toilette en édition limitée.

Qatar Airways a annoncé qu'elle soutenait l'initiative de sensibilisation contre le cancer du sein. Ainsi, la compagnie qatarie proposera à ses passagers une expérience intitulée "Think Pink" durant tout le mois d'octobre.

Qatar Airways proposera des trousses de toilette en édition limitée en collaboration avec la marque italienne de bagages, Bric's. Ces trousses sont fabriquées en cuir végétalien et sont proposées en deux modèles différents : une trousse rose et blanche pour les passagers féminins et une trousse noire pour les passagers masculins, toutes deux ornées du ruban emblématique contre le cancer du sein.

Chaque kit comprend des produits de la marque italienne Castello Monte Vibiano Vecchio, un baume pour les lèvres, une brume hydratante pour le visage et une crème hydratante anti-âge en édition limitée de couleur rose.

Sur les vols au départ de Doha, les passagers voyageant en Première Classe et en Classe Affaires se verront offrir un cocktail rose rafraîchissant, un menu spécial "Think Pink" comprenant un thé sur le thème rose pour l'après-midi et des desserts représentant le ruban emblématique contre le cancer du sein en pâte à sucre. Les passagers de la Classe Économique se verront servir un gâteau au fromage sur le thème rose et offrir la trousse de toilette en édition limitée sur certains vols long-courriers et très-long-courriers.

À l'Aéroport International Hamad (HIA), les passagers peuvent profiter d'une expérience unique "Think Pink" dans les salons Al Safwa First et Al Mourjan Business en savourant un cocktail personnalisé "Pink Berry", un chocolat chaud rubis garni de guimauves roses et un assortiment de thé de l'après-midi sur le "thème rose" comprenant des sandwichs et pâtisseries.

M. Akbar Al Baker Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Nous nous consacrons à la sensibilisation au cancer du sein. Ce mois nous rappelle les défis auxquels l’équipe de Qatar Airways a dû faire face et l'importance du soutien que nous apportons aux personnes diagnostiquées et en voie de guérison alors que nous luttons ensemble pour vaincre cette maladie. Nous accordons une grande importance à la santé de nos passagers et des femmes du monde entier et nous sommes fiers de démontrer notre engagement en sensibilisant à l'importance de l'auto-dépistage lors de notre soutien annuel au mois de sensibilisation au cancer du sein."





