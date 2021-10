Transavia a lancé des nouvelles liaisons internationales

Article publié le 26 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost a lancé des liaisons de Paris-Orly vers Stockholm, Berlin, Rome et Cracovie.

Transavia a annoncé le lancement de nouvelles liaisons internationales au départ de Paris-Orly. La compagnie low-cost du groupe Air France a ainsi lancé le 21 octobre dernier sa liaison entre Paris et Stockholm qui sera opérée jusqu’à 3 vols par semaine (les jeudi, vendredi et dimanche). Le 22 octobre dernier, Transavia a inauguré deux nouvelles routes depuis Paris vers Berlin à raison de 3 vols par semaine (les lundi, vendredi et dimanche) et entre Paris et Rome à raison de 4 vols par semaine (les lundi, vendredi, samedi et dimanche). Le 25 octobre, Transavia a inauguré sa route entre Orly et Cracovie à raison de 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces 4 nouvelles lignes au départ d’Orly. Déjà très présents sur le bassin méditerranéen pour des destinations ensoleillées, nous avions hâte d’aller vers d’autres marchés en Europe. Notre clientèle parisienne dispose désormais de plus d’opportunités de voyages pour des citybreak aux quatre coins de l’Europe."

