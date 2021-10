Transavia lance deux nouvelles destinations vers les Canaries au départ de Nantes

Article publié le 15 octobre 2021 par David Dagouret

Les vols seront proposés entre le 18 décembre 2021 et le 26 mars 2022.

Transavia a annoncé qu'elle allait lancer deux nouvelles liaisons vers les Canaries au départ de l'aéroport de Nantes. Ainsi, la compagnie low-cost du groupe Air France lancera des vols vers Lanzarote et Fuerteventura entre le 18 décembre 2021 et le 26 mars 2022.



Transavia opèrera un vol par semaine, le samedi de Nantes à Lanzarote puis de Lanzarote à Fuerteventura.



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’offrir de nouvelles possibilités de voyages à notre clientèle nantaise. Nos passagers bénéficient d’une offre low-cost de qualité au départ de leur aéroport pour deux nouvelles destinations ensoleillées. Ces ouvertures témoignent de la volonté de développement de Transavia sur ses bases régionales."



Cyril Girot, Directeur Général de l’aéroport Nantes Atlantique a déclaré : "Cet hiver, encore plus de destinations vers les Canaries seront proposées en direct depuis l’aéroport Nantes Atlantique qui sera connecté chaque samedi à Lanzarote et Fuerteventura, permettant ainsi aux habitants du Grand Ouest de profiter du soleil et des plages de cet archipel. Les équipes VINCI Airports sont heureuses de poursuivre cette collaboration fructueuse avec Transavia, partenaire depuis 2010 de Nantes Atlantique en tant que compagnie basée, avec 22 destinations proposées au total cet hiver."





