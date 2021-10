Transavia lance une ligne Lyon-Stockholm

Article publié le 8 octobre 2021 par David Dagouret

Cette liaison sera lancé dès le 29 janvier 2022.

Transavia a annoncé l’ouverture d'une ligne entre Lyon et Stockholm pour son programme hiver. Au départ de sa base lyonnaise, la filiale low-cost du groupe Air France proposera 1 vol par semaine vers la capitale suédoise pour des voyages compris entre le 29 janvier 2022 et le 16 avril 2022. Elle est la seule compagnie à opérer cette route.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous nous réjouissons de pouvoir proposer cette nouvelle destination à notre clientèle lyonnaise. Cette nouvelle ligne témoigne de notre volonté d’offrir toujours plus de possibilités de voyages à prix abordables. Elle s’inscrit aussi dans le développement de notre base de Lyon Saint-Exupéry."

Tanguy Bertolus, Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Cette nouvelle destination vers Stockholm contribue à l’attractivité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en reliant directement les stations de ski françaises au marché scandinave. Elle s’inscrit par ailleurs en droite ligne avec notre objectif de relier Lyon aux capitales et grandes villes européennes les plus demandées, pour développer encore davantage la connectivité de notre territoire. Deuxième compagnie aérienne basée de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en termes de trafic passagers, Transavia est un partenaire important de VINCI Airports et de la reprise du trafic à Lyon, avec également la nouvelle desserte de Séville et la prolongation de la ligne vers Faro cet hiver."





