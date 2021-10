Transavia ouvre 8 nouvelles routes au départ de Paris-Orly

Article publié le 6 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France annonce également l'augmentation de sa flotte d'appareil.

Transavia France a annoncé l’ouverture de 8 nouvelles lignes au départ de Paris-Orly. Ainsi, dès le 27 mars prochain, la compagnie low-cost du groupe Air France proposera des vols vers Bilbao, La Palma, Ponta Delgada (aux Açores), Erevan, Podgorica, Glasgow, Ljubljana et Skiathos. Transavia a également précisé qu'elle prolongera 7 routes opérées cet hiver depuis Orly à savoir Rome, Cracovie, Berlin, Stockholm, Amman et Montpellier.



Transavia France a également annoncé qu'elle s'apprêtait à recevoir 2 nouveaux Boeing 737-800 passant ainsi sa flotte à 48 appareils. La compagnie aérienne a précisé que l'augmentation de sa flotte est prévue en 2022 et elle passera à 61 avions dès avril 2022.



Les nouvelle liaisons au départ de Paris-Orly seront comme suit :

Bilbao : jusqu’à 3 vols par semaine (les lundi, vendredi et dimanche)– premier vol le 15/04/2022

La Palma : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi)– premier vol le 23/04/2022

Erevan : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredi et samedi)– premier vol le 30/03/2022

Podgorica : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi)- premier vol le 23/04/2022

Ljubljana (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche) – premier vol le 24/04/2022

Glasgow : jusqu’à 3 vols par semaine (les mardi, jeudi et dimanche) – premier vol le 14/04/2022

Skiathos : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi)– premier vol le 23/04/2022

Ponta Delgada (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredi et dimanche)– premier vol le 07/07/2022

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France : "Nous sommes ravis d’ouvrir aujourd’hui nos ventes pour la saison été 2022. Nous avions à cœur de proposer toujours plus de possibilités de voyages à prix abordables avec toujours la même qualité de service. Cet accroissement de l’offre, combiné au passage de 50 à 61 avions à l’été prochain s’inscrit dans notre développement sur nos bases de Paris-Orly et en régions. Nos passagers peuvent dès à présent prévoir leurs vacances avec leurs proches et partir à la découverte de la France, de l’Europe et même au-delà."





Sur le même sujet