Transavia ouvre une liaison entre Paris Orly et Hurghada

Article publié le 23 octobre 2021 par David Dagouret

Dès le 19 décembre prochain, la compagnie low-cost du groupe Air France proposera cette nouvelle ligne vers l'Egypte.

Transavia a annoncé l’ouverture de la ligne Paris Orly-Hurghada (en Egypte) pour son programme hiver. Au départ de sa base parisienne, la filiale lowcost du groupe Air France proposera 1 vol par semaine pour des voyages à partir du 19 décembre 2021. En ajoutant l’Egypte à son réseau, la compagnie poursuit le développement de son offre hivernale.

Cette nouvelle ligne vient compléter le programme hiver de la compagnie au départ d’Orly, déjà constitué de 7 nouvelles routes : Amman, Rome, Cracovie, Berlin, Stockholm, Sal et Boa Vista (Cap Vert).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer ces vols de Transavia France vers l’Egypte. Hurghada est la destination idéale pour profiter de la mer Rouge et de son récif coralien. Nos passagers peuvent désormais planifier leurs vacances de fin d’année et d’hiver pour un séjour ensoleillé en famille ou entre amis."





