Transavia ouvre une seconde route vers le Cap Vert

Article publié le 13 octobre 2021 par David Dagouret

En plus d'une liaison vers l'île de Sal, la compagnie lancera également une route vers Boa Vista.

Transavia a annoncé le 12 octobre dernier, l’ouverture de la ligne Paris Orly-Boa Vista (au Cap Vert) pour son programme hiver. Au départ de sa base parisienne, la filiale low-cost du groupe Air France proposera 1 vol par semaine pour des voyages compris entre le 17 décembre 2021 et le 18 mars 2022. Cette liaison s'ajoute à celle lancée par Transavia vers l'île de Sal dont le premier vol sera le 18 décembre 2021 avec une escale technique à Marrakech.

Cette liaison sera lancée le 17 décembre 2021 et ce vol s'effectuera également avec une escale technique à Marrakech.

Cette nouvelle ligne vient compléter le programme hiver de la compagnie au départ d’Orly, déjà constitué de 6 nouvelles routes : Amman, Rome, Cracovie, Berlin, Stockholm et Sal (une autre île de l’archipel du Cap Vert).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux de proposer à notre clientèle cette nouvelle ‘destination carte postale et de développer notre offre vers l’archipel du Cap Vert. Nos passagers peuvent désormais planifier leurs vacances de fin d’année et d’hiver pour un séjour ensoleillé en famille ou entre amis."

Sur le même sujet