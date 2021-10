Un avion d'affaires s'écrase à Milan (photos)

Article publié le 3 octobre 2021 par David Dagouret

L'appareil, un Pilatus PC-12 transportait 8 personnes qui sont toutes décédées.

Un avion d'affaires s'est écrasé dans un quartier de Milan en Italie. L'appareil, un Piltaus PC-12, immatriculé YR-PDV a décollé de l'aéroport de Milan Linate en direction de Olbia en Sardaigne.

A bord de l'avion se trouvaient 8 personnes, les deux pilotes et six passagers (cinq adultes et 1 enfant) et toutes ces personnes sont décédées lors de l'accident. D'après les autorités italiennes, l'avion s'est écrasé sur un immeuble vide en cours de rénovation. Un incendie s'est déclaré après le drame.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Sur le même sujet