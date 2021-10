United Airlines lance une liaison entre Nice et New York

Article publié le 15 octobre 2021 par David Dagouret

Cette ligne sera opérée quotidiennement à partir du 30 avril 2022.

United Airlines a annoncé le 14 octobre, qu'elle allait lancer une nouvelle liaison saisonnière quotidienne sans escale entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et l'aéroport de New York (Newark) et qui débutera le 30 avril 2022 et jusqu'au 07 septembre 2022.



Cette liaison sera opérée par un Boeing 767-300 et il s'agit de la première liaison sans escale de United entre Nice et Newark. Cette ligne sera également la cinquième liaison sans escale de la compagnie au départ de la France. Elle vient s'ajouter aux lignes existantes entre Paris Charles de Gaulle et les hubs de United à New York/Newark, Washington Dulles et Chicago, ainsi que San Francisco, dont la reprise des vols est prévue pour cet hiver.



La nouvelle liaison au départ de Nice s'inscrit dans le cadre de la plus grande expansion transatlantique de l'histoire de United, qui comprend 10 nouvelles liaisons et cinq nouvelles destinations : Amman (Jordanie), Bergen (Norvège), les Açores (Portugal), Majorque (Espagne) et Tenerife (îles Canaries espagnoles). Aucune autre compagnie nord-américaine ne dessert ces nouvelles destinations, dont le lancement est prévu au printemps 2022. En outre, United ajoutera l'année prochaine de nouveaux vols vers cinq destinations européennes populaires - Berlin, Dublin, Milan, Munich et Rome - et relancera sept lignes qui avaient été suspendues en raison de la pandémie, au départ de Bangalore, Francfort, l'aéroport Haneda de Tokyo, Nice et Zurich. Ces vols sont soumis à l'approbation du gouvernement.



Marcel Fuchs, directeur général des ventes internationales de United a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la date de lancement de la toute première liaison de United entre Nice et New York/Newark, qui était très attendue. Ce nouveau vol renforcera notre réseau international, offrira à nos clients français un choix de voyages encore plus large et la possibilité de rejoindre d'autres destinations sur le continent américain via notre hub de New York/Newark."



Patrick Quayle, Senior Vice President International Network and Alliances de United a déclaré : "Nous attendons avec impatience la reprise complète des voyages internationaux et nous nous engageons à continuer d'exploiter notre réseau mondial unique de façon innovante."



Les horaires des vols seront les suivants :

Vol UA273 départ de Nice à 12h10 arrivé à Newark à 15h45

Vol UA272 départ de Newark à 19h55 arrivé à 10h00 +1 jour

