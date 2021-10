Vietnam Airlines prolonge son contrat de maintenance des APU avec EPCOR

Article publié le 26 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie nationale vietnamienne prolonge son contrat de maintenance des APU pour les flottes de Boeing 787 et d'Airbus A320.

EPCOR, filiale à 100% d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, a annoncé prolonger son contrat de maintenance des APU avec Vietnam Airlines pour la majorité de leur flotte. Le contrat couvre la maintenance des APU l 131-9A de la flotte Airbus A320 et des APU Pratt & Whitney APS5000 de la flotte Boeing 787.

Bernard Kuiken, directeur commercial d'EPCOR, décrit cette relation comme un véritable partenariat : "Il est prouvé que les efforts conjoints dans les moments difficiles renforcent les relations. C'est pourquoi nous sommes fiers que le Vietnam nous ait à nouveau choisis pour être son partenaire de maintenance pour les années à venir." Bernard ajoute : « Faisant partie du réseau AFI KLM E&M et en tant que MRO adossée à une compagnie aérienne, nous savons ce que les compagnies aériennes apprécient le plus, cela fait partie de notre ADN. Notre état d'esprit Adaptiveness®, une offre compétitive et une coopération étroite entre EPCOR et le département d'ingénierie de Vietnam Airlines ont contribué à la décision de Vietnam Airlines."





