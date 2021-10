Vinci Airports lance les biocarburants durables à Londres Gatwick

Article publié le 25 octobre 2021 par David Dagouret

Londres Gatwick devient le premier aéroport du réseau Vinci Airports à mettre des biocarburants durables à disposition des compagnies pour les vols réguliers.

Après un premier vol avitaillé en SAF qui a décollé le 19 octobre dernier, l’initiative se poursuit notamment avec easyJet, qui utilisera ces biocarburants pour opérer l’ensemble de ses vols entre Londres Gatwick et Glasgow tout au long de la COP26 (du 31 octobre au 12 novembre). En tout, easyJet opèrera 42 vols au départ de Londres Gatwick avec un mélange à 30 % de biocarburant ce qui permettra de réduire de de 70 tonnes les émissions de CO2 sur ces trajets.

Premier opérateur à avoir lancé les biocarburants durables en France sur les vols d’affaires de Michelin Air Service au mois d’avril, Vinci Airports franchit une nouvelle étape en alimentant à Londres Gatwick ses premiers vols réguliers.

Les biocarburants mis en place à Londres Gatwick seront issus de matières premières 100 % renouvelables provenant de déchets et de résidus, comme les huiles de cuisson usagées et les déchets de graisse animale. L’aéroport mettra à disposition ses infrastructures d’approvisionnement en carburants (cuves de stockage et réseau de distribution souterrain) pour permettre la mise à bord de ces biocarburants.

Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de VINCI de Airports a déclaré : "Les équipes de VINCI Concessions sont très engagées dans la transition environnementale de la mobilité. Nous faisons de grands progrès sur notre propre métier d’opérateur d’infrastructures, mais nous allons au-delà, en aidant nos clients et partenaires à décarboner leurs activités. L’aviation décarbonée avance, les solutions à impact immédiat comme les biocarburants sont déjà là et nous les utiliserons pendant les quelques années qui nous séparent encore de l’arrivée de l’avion à hydrogène".





