8 octobre 2021

Il s'agit d'une collection de voyages pour se retrouver entre amis ou en famille.

VistaJet a annoncé le lancement des Retrouvailles Surprises, le dernier volet du programme Adventures in the Sky destiné aux familles. Conçues en collaboration avec les organisateurs d'événements Sharky & George, ces aventures rassemblent des amis et des familles des quatre coins du monde. Que ce soit sur une île de sable fin méconnue en plein cœur du Pacifique ou sur une montagne couverte de neige, les retrouvailles ont un caractère particulièrement singulier et exclusif.

Avant chaque voyage, des colis mystérieux, composés d'itinéraires de voyage et de défis sont livrés à la porte de chaque invité. Qu'il s'agisse d'une ancienne carte parcheminée, d'une série de pièces de monnaie gravées ou d'un message énigmatique, chaque colis sera différent du suivant et, dans certains cas, livré par des personnages inattendus. VistaJet se charge ensuite d'assurer le voyage en jet privé de n'importe où dans le monde jusqu'à la destination ultime souhaitée.

Les amis et la famille peuvent voler simultanément sur des avions VistaJet différents, mais toutes les activités et tous les défis à bord auront un thème commun afin de créer un climat de cohésion et de camaraderie jusqu'aux retrouvailles.

Les Retrouvailles Surprises de VistaJet peuvent être entièrement personnalisées pour répondre aux préférences des passagers et créer l'expérience la plus créative possible qui leur correspondra le mieux. Voici quelques exemples d’itinéraires proposés :

La quête ultime : Imaginez la chasse au trésor la plus élaborée du monde, qui commence à la maison et se termine par le rassemblement de toutes les personnes chères à la famille sur une île privée entourée d'eaux turquoises. Des cartes cachées et des indices mystérieux seront trouvés tout au long du chemin, en interagissant avec des personnages qui ne sont pas ce qu'ils semblent être au départ. Attendez-vous à des poursuites en bateau, à la livraison d'informations par drone, à des femmes fatales, à des coffres enterrés, à des équipements d'espionnage de haute technologie et à un récit passionnant qui inspirera et enthousiasmera tous les publics.

Course d'aventure autour du globe : Parfait pour les familles et les amis à l'esprit de compétition affuté. Les équipes sont constituées un mois avant les vols VistaJet et sont réparties équitablement par âge, capacité des jets et zone géographique. Dès que les carnets de course sont livrés, les joueurs ont le temps d’échanger sur les tactiques et les stratégies de jeu. À l'arrivée au sommet d'une montagne, dans un magnifique chalet entouré d'une poudreuse immaculée, le groupe reçoit un ensemble de photos, de vidéos et de défis physiques pour donner le coup d'envoi d'une aventure d'une semaine : survoler les sommets en paramoteur, traquer le chamois, la marmotte ou l'élan avec un biologiste local, et se rendre au dîner en traîneau à chiens.

Expérience historique immersive : On remonte ici le temps jusqu'à la Grèce antique, où tout le monde se réunira à bord d'un spectaculaire superyacht pendant deux semaines dans le Péloponnèse pour se lancer dans une version moderne des 12 travaux d'Hercule. Les indices et les défis seront tissés dans les activités les plus inhabituelles imaginables, de la plongée en grotte pour capturer Hydra depuis le fond de la mer, à la récupération des pommes d'or au sommet du Mont Olympe lors d'une ascension du plus haut sommet de la Grèce.

