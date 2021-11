easyJet inaugure sa ligne Nice-Tenerife

Article publié le 5 novembre 2021 par David Dagouret

Le 03 novembre 2021, la compagnie orange a lancé sa nouvelle liaison vers l'île des Canaries.

easyJet a inauguré, le 3 novembre dernier, sa nouvelle liaison entre Nice et Tenerife, la plus grande île des Canaries. Cette liaison sera opérée à raison de deux vols par semaine, le mercredi et samedi.

