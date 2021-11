Article publié le 5 novembre 2021 par David Dagouret

Plus de 8,4 millions de membres Emirates Skywards ont cumulé 133 milliards de Miles Skywards.

Emirates et flydubai célèbrent les quatre ans de leur partenariat stratégique. Depuis 2017, l’association des compagnies aériennes situées à Dubaï a permis à plus de 8,3 millions de passagers de bénéficier d'une connectivité sur leur réseau conjoint. Emirates Skywards - le programme de fidélité commun d'Emirates et de flydubai - continue de voir le nombre de ses adhérents augmenter dans le monde, offrant ainsi à plus de 27 millions de membres des promotions et des avantages exclusifs.

Le réseau combiné d’Emirates et de flydubai offre aux clients une connectivité vers plus de 210 destinations dans 100 pays. Grâce au partage de codes, les clients d'Emirates peuvent en outre voyager vers plus de 118 destinations desservies par flydubai, tandis que les clients de flydubai peuvent choisir parmi plus de 126 destinations dans le réseau d’Emirates. Au cours des 12 derniers mois, les destinations les plus prisées ont été Zanzibar, Male et Katmandou.

Au cours des quatre dernières années, le partenariat entre Emirates et flydubai a profité à plus de 8,4 millions de membres du programme Emirates Skywards, qui ont cumulé 133 milliards de Miles Skywards.

Pour célébrer ce quatrième anniversaire, Emirates Skywards dévoile une offre exclusive Cash+Miles. Elle permet aux adhérents de faire des économies en réduisant le montant en espèces payé pour le coût de tout billet d'avion. Pour chaque tranche de 2 000 Miles Skywards échangés, les membres peuvent bénéficier d'une réduction de 20 USD (17 euros) sur un billet en Classe Économique, ou de 40 USD (34 euros) sur un billet en Classe Affaires ou en Première Classe. Offre valable sur tous les billets Emirates et flydubai achetés du 7 novembre au 21 novembre, pour des voyages jusqu'au 31 mars 2022.

Le programme de fidélité offre aussi la possibilité de gagner "Un Mile par Minute" pendant une escale ou des vacances à Dubaï. L'offre est applicable sur tous les billets Emirates réservés entre le 1er août 2021 et le 31 mars 2022, pour des voyages effectués entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022.

