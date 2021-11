PLAY nomme une directrice en charge de la durabilité et du RSE

Article publié le 5 novembre 2021 par David Dagouret

Rakel Eva Sævarsdóttir a été nommé à ce poste.

Mme Rakel Eva Sævarsdóttir vient de rejoindre la nouvelle compagnie aérienne islandaise PLAY au poste nouvellement créé de directrice de la durabilité et du RSE (Responsabilité sociétale des Entreprises). À ce titre, elle aura en charge la mise en œuvre de la politique de durabilité et de RSE de PLAY, définissant les objectifs de l'entreprise en matière d'environnement, les enjeux, la gouvernance et le fonctionnement. Rakel Eva Sævarsdóttir a pris ses fonctions début novembre.

Rakel Eva Sævarsdóttir s’attachera à appliquer sa vision et son expérience dans la gestion de la politique de développement durable de PLAY. Elle est titulaire d'une licence en économie, et a obtenu une maîtrise en Innovation et Développement commercial de l'Université d'Islande.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "PLAY souhaite montrer l'exemple en matière de développement durable et de RSE car ces enjeux deviennent de plus en plus importants en tant qu'entreprise et en tant qu’humains. Les clients, les investisseurs et les employés de PLAY considèrent tous cela comme une priorité dans l'environnement actuel. En tant qu’entreprise, PLAY a une belle opportunité de prioriser la durabilité dans la RSE dès le commencement puisque l'entreprise est jeune et en pleine expansion. Nous avons donc la chance d'avoir Rakel Eva Sævarsdóttir à bord car elle est une digne défenseuse de ces causes."

Rakel Eva Sævarsdóttir a déclaré : "L'industrie du transport aérien a rarement été aussi intéressante qu’aujourd'hui faisant face à des défis considérables et à des opportunités liées à la durabilité. Les compagnies aériennes qui ont l'intention de rester compétitives dans les cinq à dix années à venir devront s'attaquer à ces problèmes avec une grande responsabilité et fixer des objectifs clairs et mesurables dans ce domaine. PLAY a l'intention d'être leader dans ce domaine, je suis donc très enthousiaste et fière d’embarquer dans cette aventure avec cette formidable équipe."