Air Tahiti Nui et Air Tahiti signent un accord de partage de codes vers Bora Bora

Article publié le 15 janvier 2026 par David Dagouret

Air Tahiti Nui et Air Tahiti lancent un partenariat de partage de codes dès juin 2026 pour simplifier les correspondances entre les vols internationaux et inter-îles.

Les deux compagnies polynésiennes Air Tahiti Nui (transporteur international) et Air Tahiti (compagnie inter-îles) ont annoncé la signature d’un accord de partage de code, autrement dit « codeshare ».

Cet accord, signé le 22 décembre 2025, prendra effet pour des réservations et des voyages à compter du 02 juin 2026.

Ainsi, Air Tahiti Nui sera en mesure d’apposer son code TN sur certains vols de la compagnie domestique et ainsi de vendre aux visiteurs, sur un seul et même billet, le vol international depuis l’Europe ou les Etats Unis par exemple, jusqu’à Bora Bora ou Rarotonga. Cet accord sera effectif, dans un premier temps, sur deux routes :

Bora Bora à raison de 6 vols par jour, effectué en ATR72

Rarotonga à raison de 2 vols par semaine, effectué en ATR72

Les vols Air Tahiti Nui sont effectués exclusivement sur Boeing 787-9, baptisés Tahitian Dreamliner.

Les vols Air Tahiti inter-îles sont effectués en ATR 72 (70 sièges) et ATR 42 (48 sièges), en économique ou premium actuellement. Dès le mois de décembre 2026, une offre en « all business » sera également proposée.

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