Article publié le 27 novembre 2026 par David Dagouret

À partir du 30 mars 2027, TAP Air Portugal reliera directement Porto à Washington-Dulles toute l'année à raison de trois vols par semaine en Airbus A321LR.

TAP Air Portugal reliera Porto à Washington D.C., la capitale des États-Unis, en vol direct. À partir du 30 mars 2027, Porto bénéficiera d’une nouvelle liaison intercontinentale opérée par la compagnie, qui relie déjà le nord du Portugal à New York, Boston, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, Praia et Sal.

Cette nouvelle ligne sera opérée toute l’année, à raison de trois vols par semaine, à bord d’Airbus A321 Long Range modernes, d’une capacité de 171 passagers, dont 16 en classe Business. Les tarifs sont d’ores et déjà disponibles à partir de 658€ aller-retour, taxes incluses.

Pendant la saison estivale IATA, les vols au départ de Porto auront lieu les mardis et jeudis à 19h20, avec une arrivée à l’aéroport international de Washington-Dulles à 22h55, et les samedis à 17h10, avec une arrivée à 20h45. Le vol dure 8h35.

Dans le sens retour, les vols partiront de Washington les mercredis et vendredis à 00h25, pour une arrivée à Porto à 12h50, ainsi que les samedis à 22h15, avec une arrivée à Porto le lendemain à 10h40. La durée du vol est de 7h25.

À partir du 31 octobre 2027, pendant la saison hivernale IATA, les vols partiront de Porto les mardis, jeudis et dimanches à 18h35, pour une arrivée à Washington entre 22h40 et 23h40. Dans le sens retour, les départs de Washington auront lieu les lundis, mercredis et vendredis entre 00h10 et 01h10, pour une arrivée à Porto à 12h30.

Avec cette nouvelle ligne, Washington D.C. sera désormais desservie par TAP au départ de Lisbonne et de Porto, rejoignant New York et Boston parmi les destinations américaines accessibles en vol direct depuis Porto. Au total, TAP dessert actuellement 11 destinations et propose plus de 80 vols hebdomadaires vers l’Amérique du Nord.

TAP propose plus de 130 vols directs par semaine au départ de Porto vers des destinations du monde entier. En 2026, la compagnie a inauguré de nouvelles lignes de Porto vers l’île de Terceira, Praia et l’île de Sal, tandis que la liaison Porto–Boston est devenue annuelle. TAP investit également dans la construction d’un nouveau centre de maintenance et d’ingénierie à l’aéroport Francisco Sá Carneiro, dont l’ouverture est prévue en 2028 et qui permettra la création d’environ 200 emplois hautement spécialisés.

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