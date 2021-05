Type d'événement : Divers

du jeudi 17 juin 2021 au samedi 19 juin 2021 Lieu : Lyon - Bron (France)

Description de l'événement

France Air Expo, le salon d’aviation générale en France, ouvrira ses portes les 17, 18, 19 juin 2021 à l'aéroport de Lyon Bron, pour sa 14e édition.

Le salon rassemble en un même lieu les principaux acteurs de l’aviation générale afin de proposer les dernières nouveautés et innovations industrielles: de l’ulm à l’avion d’affaires en passant par l’hélicoptère et tous les services et équipements dédiés, fédérations, associations, assurances, financements, la formation aéronautique.