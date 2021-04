Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 25 septembre 2021 au lundi 27 septembre 2021

du samedi 25 septembre 2021 au lundi 27 septembre 2021 Lieu : France (France)

Description de l'événement

Fête de l’aviation 2021, inscrivez-vous !

Les instigateurs de la Fête programmée les 25-26-27 septembre, partout en France, annoncent : "Cette action doit contribuer à plus de solidarité, convivialité, transversalité entre les acteurs de la petite et de la grande aviation. Une bonne campagne peut permettre d’atteindre nos objectifs de recrutements et valorisations ! ".

Tous ceux qui évoluent dans l'univers du vol libre ou vol moteur, de l’aéromodélisme ou encore du parachutisme en passant par l’aviation commerciale, d’affaires, militaire ou encore l'aérospatiale sont concernés. Vous êtes un aérodrome ou aéroport, une base d'activités, une école, un formateur et / ou recruteur, une compagnie aérienne, une association de pratiquants, un musée, un industriel, un constructeur, un équipementier, un atelier de maintenance ou encore organisateur d’une manifestation ? Bénéficiez pleinement des retombées de cette action nationale en vous inscrivant.

Un « dossier organisateurs et partenaires » réunit plus de 40 idées pour optimiser la coordination de cette Fête. Demandez plus d’informations pour préparer cette opération collective de pied ferme. Contactez Géraldine au 04 77 72 32 25 ou contact@fetedelaviation.fr. A vous de jouer !