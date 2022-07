49e édition de la coupe Icare

Type d'événement : Divers

du mardi 20 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022 Lieu : Saint-Hilaire - Lumbin (France)

Description de l'événement

En un demi-siècle, la Coupe Icare est devenue la manifestation dédiée aux différentes formes de vol libre la plus importante au monde, un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment rêver la tête en l’air.

La Coupe Icare offre une palette de rendez-vous festifs, sportifs, artistiques et culturels pour tous les publics. Pilotes aguerris comme novices, grand public, petits et grands, se retrouvent chaque année pour un grand moment de fête et s’émerveiller devant les prouesses des plus grands pilotes, applaudir les nombreuses créations et manifestations artistiques et découvrir les dernières innovations d’un secteur en constante évolution. Durant 6 jours, évoluent des parapentes, deltaplanes, paramoteurs, ballons, avions de voltige et beaucoup d’autres formes de sport aérien léger. Un rendez-vous incontournable depuis près de 50 ans !