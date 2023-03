Aéro-Déj Boutique.aero Albert-Picardie

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 12 mars 2023

le dimanche 12 mars 2023 Lieu : Aéroport d'Albert-Picardie (France)

Description de l'événement

Les Aéro’Déj de boutique.aero ont repris de façon régulière dès fin 2021, sur le concept qui en fait le succès connu de 2007 à 2015, à savoir approximativement un par mois, partout en France et même à l’étranger ou dans les DOM-TOM. Le programme a été respecté et chargé en 2022 et le programme de l’année 2023 est déjà complet et arrêté ! Ainsi, après Montpellier et Fontenay-le-Comte en janvier et février, c’est au nord de Paris, très loin de leur fief toulousain, boutique.aero propose de le retrouver le dimanche 12 mars 2023 à partir de 09h30 sur l'aéroport d'Albert-Picardie.

Les taxes seront offertes par le gestionnaire et les arrivées en IFR seront possibles. Les Aéro’Déj suivants, en avril et mai se dérouleront à Egletons (en Corrèze) et à Alençon (dans l’Orne).

La participation est totalement gratuite, mais pour faciliter l'organisation logistique et affiner les quantités de viennoiseries à commander, merci de vous inscrire en remplissant le formulaire en cliquant sur le lien suivant : Aéro'Déj