Le 1er séminaire fédéral féminin de la FFPLUM

Type d'événement : Séminaire

Séminaire Date : le samedi 1 avril 2023

le samedi 1 avril 2023 Lieu : Châteauroux (France)

Description de l'événement

La Fédération Française d’ULM (FFPLUM) mobilise ses licenciées et ses partenaires à Châteauroux le 1er avril 2023 dans le cadre d’un séminaire dédié aux pratiques féminines.

Conférences, tables rondes, ateliers de travail et échanges entre participants avec le concours de FEMIX et des partenaires permettront d’établir un état des lieux structuré, de faire des propositions et de dégager un plan d’actions adapté impliquant l’ensemble des acteurs au niveau national et à tous les échelons territoriaux.

Ce séminaire organisé en région Centre Val de Loire est à destination de tous les acteurs impliqués dans le développement de l’ULM, dirigeant(e)s de clubs, comités, ligues, fédérations, instructeur-trices, pratiquant(e)s d’ULM, élus locaux et les entreprises.