Mémorial de Verdun // Week-end aviation

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 22 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023

du samedi 22 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023 Lieu : Verdun (France)

Description de l'événement

La bataille de Verdun fut aussi la 1ère bataille aérienne de l’histoire. C’est pourquoi le Mémorial de Verdun - Champ de bataille propose ainsi un week-end exceptionnel sur l’aviation les 22 et 23 avril 2023. Familles, curieux, amateurs et passionnés sont conviés à (re)découvrir le musée autrement grâce au survol du Mémorial par des avions reconstitués de la Grande Guerre, des modèles d’avions au 1⁄4, des simulateurs de pilotage et bien d’autres activités.